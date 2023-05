Televizyon ekranlarının ve tiyatro sahnelerinin sevilen oyuncusu hemşehrimiz Müfit Can Saçıntı, Çorumluları kahkaha tufanına boğdu. Çorumlu oyuncu Müfit Can Saçıntı, “İtiraz Ediyorum” adlı eserini sanatseverler için sahneledi. “Mandıra Filozofu” olarak tanınan Müfit Can Saçıntı ile Ateş Arya’nın sahne aldığı “İtiraz Ediyorum” adlı canlı müzikli tek kişilik güldürü, Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda Çorumlular için sahnelendi.

Esprileri ve sohbeti ile hem düşündüren, hem de güldüren Müfit Can Saçıntı, ilginç yaklaşımları ile dikkat çekti. Salonu dolduranlara hitaben ilimizin barış ve kardeşlik şehri olduğunu söyleyen Saçıntı, oyunda bazı kelimeleri Çorum ağzıyla söylemeyi ihmal etmedi. Seyirci ile sohbet ederek ve bazı kişileri de oyuna katarak başarılı bir performans sergileyen sanatçı büyük alkış aldı.

(Volkan SINAYUÇ)