Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü’nü ziyaret etti.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar, Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü’nü ziyaret ederek öğrenci, öğretmen ve yöneticiler ile bir araya geldi.

Türkiye’nin eğitim ve öğretimde öncü bir ülke olmasını arzuladığını belirten Yücel, “Hedefimiz iyi ve kaliteli bir eğitim-öğretim yapmak çünkü her çocuğun kaliteli eğitim alma hakkına sahip olduğuna inanıyorum. Tüm çocuklar hak ettiği kaliteli eğitime sahip olduğu zaman dünya barışık halde yaşar. Bunu sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. Eğitimci olmayı, çocukları, gençleri çok seviyorum. İşimden keyif alıyorum. Keyif aldığınız işleri yaptığınız zaman başarılı oluyorsunuz. En büyük ödülüm öğrencilerimizin başarıları” dedi.

Öte yandan duayen sanatçı Ümit Tokcan da Çorum kampüsünde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek, öğrencilerin müzik performanslarını dinledi.

Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüs Müdürü Özgen Bıyıkoğlu, BUEK Başkanı Enver Yücel’e ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar’a yaptıkları ziyaret ve destekleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

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