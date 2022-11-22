Üç haftadır galip geldiklerini hatırlatan Suat Kaya, “İnşallah sonu da güzel olur” ifadelerini kullanırken, “Üst sıraları ilgilendiren bir maçtı. İyi oynayanın değil, sonuca gidenin daha çok konuşulacağı bir karşılaşmaydı.

Galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Üç haftadır galibiyet alarak devam ediyoruz. İnşallah devreye kadar bu şekilde gitmeyi düşünüyoruz.

Maç, genel olarak bir orada, bir buradaydı. Bir ara bayağı bir baskı yedik. Ama önemli olan galip gelmekti. Biz de galip geldik, çok mutluyuz. Hedefe adım adım gidiyoruz. Umarım sonu da güzel olur.

Taraftarımız bu maçta da bize çok iyi destek verdi. Bizi desteklemeye devam etsinler. Ama, sadece hücum ederken değil, savunma yaparken de desteklesinler. Bundan sonra da onların desteğine çok ihtiyacımız var. Bugün maça gelerek bize destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

