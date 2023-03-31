Çorum Hitit Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ali Uykun beraberinde Genel Başkan Vekili Sedat Ilıman, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Ulaç ve Meclis Sekreteri Seyit Ali Taş ile birlikte ÇORUM HABER’i ziyaret etti.

Çorum HDF olarak Cumhuriyetin100. Yılında dayanışma gecesi düzenlediklerini ancak deprem felaketi nedeni ile ertelendiğini söyleyen Genel Başkan Uykun, gecelerinin 27 Nisan 2023 günü saat 19.00’da Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri (Çankaya-Ankara) adresinde yapılacağını açıkladı.

Levent Kol’un sunuculuğunda yapılacak olan gecede Ümit Özdilekli, Görkem Aygün ve Eren Ortakçı sahne alacak.

(Volkan SINAYUÇ)

