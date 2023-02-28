6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04.17’de Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde, yeğeni ile eşinin enkaz altında kaldıklarını öğrenir öğrenmez saat 06.30’da ekibiyle ve gerekli alet-edevatla birlikte yola çıktığını, saat 12.30’da K.Maraş’a ulaştığını belirten Hüseyin Gömleksiz, şu değerlendirmeyi yaptı: “Arama-kurtarma görevlileri gelip-gidiyorlardı, ama hem sayıca yetersizlerdi, hem de gereken teçhizatları yoktu. Üstelik, şok geçirmiş haldelerdi. Eğitimsiz oldukları anlaşılıyordu. Bizim gibi gönüllüleri koordine edecek bir kurum da ortada yoktu. Kendi cenazelerimizi kendimiz çıkardık. Bir çocuğu da canlı kurtardık.” İstanbul Kız Liseliler’den Lale Vakfı’nda resim sergisi

Ofisi Çorum’un Bahabey Caddesi’nde bulunan, alçı-sıva-mantolama konularında yurt dışında da büyük projelere imza atan, Romanya’da yan şirketi bulunan ve ayrıca “yap-sat” tarzında Çorum’da da akıllı binalar yapan Can Yapı’nın sahibi Hüseyin Gömleksiz, büyük depremin daha ilk saatlerinde Çorum’dan yola çıkıp öğle saatlerinde Kahramanmaraş’a ulaştı.

Yeğenini ve eşini enkaz altından cansız çıkaran Hüseyin Gömleksiz, arama-kurtarma çalışmalarında en aktif hizmet veren gönüllülerden biri oldu. Gömleksiz, ekibiyle birlikte bir çocuğu canlı çıkardı, pek çok cansız bedeni de yakınlarına teslim etti.

Önceki gün gazetemizi ziyaret eden Hüseyin Gömleksiz, K.Maraş izlenimlerini Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a anlattı.

Enkaz başına vardıklarında birkaç arama-kurtarma görevlisine rastladıklarını, ancak ne yapacaklarını bilemez halde dolaştıklarına tanık olduğunu belirten Gömleksiz, “Enkazlara müdahale edecek alet-edevata da sahip değillerdi. Depremden sağ çıkanlar ise adeta büyülenmiş gibi boş gözlerle bakıyorlardı. Bizim ekibimiz, çekiç, kazma demir makası gibi aletlerle enkaza daldı. Sonradan 6 kişilik AFAD ekibi geldi, ama jeneratörleri çalışmıyor. Biz yardımcı olduk. İlerleyen günlerde de gönüllülerin canlı çıkarmaya yaklaştıkları anlarda duruma el koyup kameralara poz verdiklerini bizzat gördük.”

“Arama-kurtarma bakımından, personel yetersizliği, eğitimsizlik, geç müdahale, olaya vakıf olmama, teçhizat bakımından donanımsızlık, nasıl müdahale edeceğini bilememe gibi aksaklıkları tespit ettik. Koordinasyon ise tam bir fiyaskoydu. Gönüllüler doğru şekilde koordine edilemedi.”

“İlk günlerde gelen yardımlar da ihtiyaç sahiplerine gereği gibi ulaştırılamadı, ziyan oldu. Sular meydana yığılmıştı, depremzedelere ulaşmıyordu. Kıyafetler kar-çamur altında sürünüyordu. Bundan da, önceden planlama yapılmadığı anlaşılıyordu.”

“Ülkemiz için bu, çok pahalı bir ders oldu. Umut ediyorum ki, bundan böyle hem depreme dayanıklı yapılaşma, hem de deprem sonrası müdahale konusunda daha bilinçli oluruz, tedbirimizi alırız.”



(Volkan SINAYUÇ)

