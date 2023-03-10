Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Erdem Kolabaş, “SAT-2 serotipi” şap hastalığının yayılmasını önleyici tüm tedbirlerin ülke genelinde alındığını söyledi. Kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, şap hastalığına duyarlı il içi ve il dışı tüm hayvan hareketlerinin ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde durdurulduğunu kaydeden Kolabaş, hayvan pazarlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatılmasına karar verildiğini söyledi.

İşletme sahiplerine de seslenen Kolabaş, “İşletmenize hastalık bulaşma ihtimaline karşı hastalık sürecinde alınan tedbirlere uyulması, hayvanlarınıza şap aşısı yaptırılması önem arz etmektedir. İdari ve fenni tedbirlere uymayanlar hakkında 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacaktır. Yol kontrollerinde hayvan hareketlerine uymayanlara idari işlem uygulanacaktır” dedi. (Haber Merkezi)