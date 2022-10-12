Başta yem olmak üzere elektrik, mazot, gübre ve işçilik gibi birçok maliyette ciddi artışlar olduğunu hatırlatan Çabuk, belirlenen fiyatların üreticileri sektörden kopardığını ve damızlık hayvanlarını kestirmek zorunda kaldıklarını belirterek, “İşletmelerin ya küçülmeye ya da bir bir kapanmaya başlıyor, ilerleyen zamanlarda süt ve ette krizler yaşanma olasılığı artıyor, bu gidişin en ağır sonucu tüketicilerin fiyatı yüksek ürünlere ulaşamayarak yaşayacaktır” dedi.

“Gıda komitesi, süt ürünleri ve yem fiyatlarına müdahale etmezken neden üretici fiyatlarına müdahale ediyor? Yem Sanayicisi, Süt Sanayicisi ve Marketler artan maliyetlerini fiyatlara yansıtıyor. Neden üreticilerimizin artan maliyetlerini fiyatlara yansıtması engelleniyor?” diyen Çabuk, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Üretimi yok eden ve üreticiyi üretimden uzaklaştıran bu çifte standarttan hemen vazgeçilmelidir. Üreticilerimizin günah keçisi yapılması doğru değildir. Üreticide 7 liradan satılan süt, marketlerde 3-4 kat fazla artarak 30 liralara kadar çıkmaktadır. Buna kim dur diyecek? Geldiğimiz noktada ne oldu? Tüketici fiyatları mı artmadı? Enflasyon mu düştü? Üretim mi arttı? Üreticilerin ceplerine daha fazla para mı girdi? İşletmelerini mi büyüttüler, teknolojiye mi yatırım yaptılar? Tüketiciler uygun fiyatlarla daha fazla süt ve et ürünleri mi tüketebildi? Hayvancılık mı kalkındı?

Tarım sektörünün iç dinamiklerini hesaba katmayan, tek amacı enflasyonu düşürmek olan, bunun tek yönteminin artan maliyetleri dikkate almadan üretici fiyatlarını baskılamak olduğunu düşünen, bu amaçla da Ulusal Süt Konseyi’ni talimatla yönlendiren Hazine ve Maliye Bakanlığı, hayvancılığı büyük bir krizin içerisine soktuğunun farkında mı?

Deva Partisi olarak Tarım ve Hayvancılıkta yaşanan tüm sorunları sahada bizzat üreticisinden ve sanayicisinden dinleyerek çözümlerinin Partimizin Tarım Eylem Planında yer aldığını hatırlatmak isteriz.

Tarım ve Hayvancılığın Deva’sı hazır, milletimizin önüne sandık geldiğinde bu gidişata alınan yanlış kararlar ve uygulamalara dur demek için tercihlerini Deva Damlalarından yana kullanacaktır.” (Haber Merkezi)

