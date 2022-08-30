Çorum’daki evinin Bahçelievler’de, Cumartesi Pazarı civarında olduğunu anlatan Zühlsdorf, “Akşam belirli bir saatten sonra cadde ve sokaklarda köpek sürüleri dolaşmayla başlıyor. Karşılıklı havlamalar, dalaşmalar, hatta sokak savaşları…Kesinlikle dışarı çıkmaya cesaret edemiyoruz. Yaz akşamlarının serinliğinde yürüyüş yapmak istiyoruz, bu özgürlüğümüz elimizden alınıyor.” diye konuştu.

Avrupa’da hayvan sevgisinin ve duyarlılığının daha güçlü ve sahici olduğunu, ama hayvanların serbestliğinin, insanların özgürlüğünü kısıtlama noktasına gelmesine asla izin verilmediğini vurgulayan Funda Zühlsdorf, “Bu hayvanların yok edilmesini kastetmediğimiz açıktır. Ama, bu haliyle, toplum düzenini bozan bir ortam olduğu da tartışma götürmez bir gerçektir. İlgililerin bu konuda, insan vicdanını incitmeyecek önlemler almaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

