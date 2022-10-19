Konu hakkında açıklamada bulunan Çorum Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Recep Gür, Hayvan Pazarı’nın hastalık nedeniyle tedbir amaçlı geçici bir süre kapalı tutulduğunu hatırlatarak, pazarın 24 Ekim Pazartesi günü tekrar açılacağını bildirdi.

Hastalığın yeniden oluşmaması için pazara girişlerde sıkı tedbirler uygulanacağını vurgulayan Gür, “Kurallara mutlak suretle uyulması halinde Allah'ın izniyle bundan sonra herhangi bir sorun yaşanmayacak” dedi.

Başkan Gür ayrıca, hayvan ticareti yapan tüm vatandaşlara hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

