Çorum Belediyesi Hayvanat Bahçesi içinde bulunan kafeslerin yeniden yapılması için ihale düzenledi.

Muhtelif Hayvan Bölümleri İçin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile malzeme alım ihalesi düzenlendi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmet alanı içerisinde bulunan Hayvanat Bahçesi’ndeki deforme olmuş mevcut hayvan kafeslerinin yeniden yapılabilmesi İçin 9 kalem malzeme alımı yapıldı.

Buna göre 251 in 276 TL yaklaşık maliyeti bulunan ihalede Karadaş Enerji Gıda 227 bin 655 TL, Fatih Naçar tarafından ise 279 bin 461 TL teklif verildi.

(Bilgehan KİRİŞCİ)