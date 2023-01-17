Anıtpark’ta düzenlenen, yoğun katılıma ve coşkuya sahne olan eyleme Çorum'daki hayvan severlerle birlikte Karadeniz bölgesinden Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve ilçelerden katılım sağlandı. Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Şeyda Çimen ve Yazar Mustafa Arıkoğlu da Çorum grubunun içerisinde yer aldı.

Özellikle sokak hayvanlarına karşı uygulanan şiddete dikkat çeken hayvan severler, şehir dışında büyük toplama alanları kurulması planını dile getirerek bu uygulamanın sokak hayvanları sayısında patlamaya sebep olacağını belirtti.

Yapılması planlanan büyük yaşam alanlarının ölüm kamplarına dönüşeceği, bunun yerine kısırlaştırmaya hız ve önem verilerek hayvan dostlarımızın da bizimle beraber sokakta rehabilite edilerek yaşayabilmeleri gerektiği çokça dile getirildi.

Mitingde hayvan severler Konya belediye çalışanı tarafından kürekle dövülerek öldürülen köpeği hatırlatarak “Kürekle değil yürekle geliyoruz” pankartları taşıdı. Mitingde, “Hayvanlara adalet”, “Üretimi durdur, kısırlaştır”, “Yaşam hakkı kutsaldır”, “İnsana da hayvana da adalet istiyoruz” “Hayvan, yaşam, özgürlük” ve “Canımızı veririz canlarımızı vermeyiz” yazılı sloganlar ve pankartlar ön plana çıktı.

(Haber Merkezi)

