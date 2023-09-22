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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu’ndaki 5. maçında bugün Brezilya ile karşılaşıyor. Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Yogoyi Spor Salonu’nda TSİ 10.00’da başlayan maç TRT Spor’dan naklen yayınlanıyor.

Brezilya; grupta ilk 2’ye giren takımların Paris vizesi alacağı elemelerde Filenin Sultanları’nın ev sahibi Japonya ile birlikte en güçlü iki rakibinden biri. Güney Amerika ekibinin en skorer ismi, 61 sayı kaydeden Vakıfbanklı Gabi Guimaraes. Bu oyuncuyu 52 sayıyla Menezes Thaisa izlerken, milli takımımızın en skorer oyuncuları, 56 sayıyla Melissa Vargas ve 55 sayıyla Ebrar Karakurt.

Filenin Sultanları bu maçı kazanırsa gurubunda ilk ikiyi büyük oranda garantileyerek Olimpiyat vizesini alacak.