SMA teşhisi konulan Sungurlulu İbrahim bebek için kampanya başlatıldı.

İnşaat işçisi Mansur ve Tuğba Çalış çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan İbrahim Çalış, henüz 10 aylıkken 'SMA 2' hastalığı teşhisi konuldu. Genetik bir kas hastalığı olan, omurilikteki sinir hareket hücrelerini etkileyerek hastanın kaslarının günden güne erimesiyle sonuçlanan ve halk arasında 'Gevşek Bebek Sendromu' olarak bilinen SMA hastalığı nedeniyle İbrahim’de sıkıntılar baş göstermeye başladı.

ŞAHİNER KAMPANYA BAŞLATTI

Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdulkadir Şahiner, minik bebek için kampanya başlattı. Başlatılan kampanyaya tüm belediye personelinin katılım sağlaması için ricada bulundu. Hayırsever tüm hemşerilerimize de kampanyaya destek olmaları için çağrıda bulunan Başkan Şahiner, "Zehra Meva ve Alp evlatlarımız sağlıklarına desteklerimiz ile kavuştu. Gönülden gelen yardımlarımız çığ gibi büyüyerek İbrahim oğlumuza da yetecek inşallah. Tüm hemşehrilerimizi kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum" dedi.

AZ ÇOK DEMEDEN…

Sungurlu olarak bizde ilçemizin evladı olan İbrahimimize sahip çıkalım diyen Başkan Şahiner, “Az çok demeden, gönlümüzden kopanla, Zehra Meva kızımıza ve Alp oğlumuza vermiş olduğumuz destek gibi İbrahim oğlumuzu da ilacına kavuşturalım. Biz birlik olmayı severiz Sungurlu, şimdi tam zamanı. Haydi harekete geçelim "İboş yaşasın" ifadelerini kullandı.

NOTER ONAYLI IBAN NUMARALARI

Tuğba Çalış

TL: TR60 0001 0090 1036 3517 5050 01

DOLAR: TR33 0001 0090 1036 3517 5050 02

EURO: TR06 0001 0090 1036 3517 5050 03

