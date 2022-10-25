Çorum FK’ya sağladığı katkılarla taraftarın gönlünde taht kuran Milli Savunma Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz Muhsin Dere, Ankaraspor karşısında alınan 3-1’lik yenilgi sonrası yaptığı açıklamada, takıma güvenini ifade ederken, moral de verdi.

Çorum FK’nın bu zor günlerinde destekçisi olacaklarını belirten Dere, taraftarlara büyük görev düştüğüne vurgu yaptı. Çorum FK’nın kısa sürede toparlanıp sezonu şampiyon olarak tamamlayacağına inandığını kaydeden Dere, “Çok gol kaçırıp, şanssız bir şekilde mağlup olan takımımıza geçmiş olsun. Bu zor zamanda takımımıza destek olacağız. Maç eksiğimiz olmasına rağmen, liderle aramızda sadece 4 puan olduğunu unutmayalım.

Yönetimimiz gerekli tedbirleri alacaktır. Ben, takımımızın çok kısa sürede toparlanıp, şampiyon olacağına yürekten inanıyorum. Haydi arkadaşlar! Tekrar ayağa kalkıp, şampiyonluğa koşma vakti.

Bu süreçte en büyük görev muhteşem taraftarımıza düşüyor. Her şartta takımımıza tam destek verelim. Başka Çorum FK yok!” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

