Kullandığı taksi içerisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Serinci hüzün dolu bir törenle toprağa verildi.

Bahabey Caddesi üzerinde bir durakta taksi şoförlüğü yapan Haydar Serinci, araç içerisinde bulunduğu sırada fenalaştı. Taksi içeresinde Serinci'yi hareketsiz gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serinci, sağlık ekibinin çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Haydar Serinci’nin kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Selvi Serinci’nin eşi, taksi şoförü Servet Serinci, Leyla Nacak Serinci ve Figen Ağlamaz’ın babası, taksi şoförü Celal Şahin’in dünürü olan Haydar Serinci’nin vefatı derin üzüntüye neden oldu. Merhumun cenazesi önceki gün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen helallik alma töreninin ardından Alaca İlçesi Soğucak Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, İYİ Parti İl Başkan Adayı Erkan Yıldız, CHP il ve merkez ilçe yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

