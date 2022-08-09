Mecitözü’nün ileri gelenlerinden, CHP önceki dönem İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Haydar Erdem’in eşi, Ali Erdem'in annesi Huriye Erdem (76) vefat etti.

Mecitözü’ne bağlı Köseeyüp Köyü’nden, 6 çocuk annesi, Çorum Belediyesi personeli Gani Uysal, elektrikçi esnafından Yakup Güngören, Engin İnal, Ali Güngören ve Kubbettin Erdem’in kayınvalidesi, dede Haydar Erdem’in eşi Huriye Erdem, rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi görüyordu.

Hayata veda eden Huriye Erdem’in cenazesi dün saat 14.00’de Mecitözü Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Köseeyüp Köyü mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)