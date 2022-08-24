DEVA Partisi’nin ekonomi kurmayları ekonomi politikalarını ve güncel ekonomik gelişmeleri ele almak için Çorum’a geldi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı ve Ahmet Burçin Yereli, Ömer Rıfat Gencal, İhsan Günaydın, Turalay Kenç, İsmail Barınır, Burhan Gündoğdu’dan oluşan ekonomi kurmayları Çorum’da partilerinin ekonomi politikaları eylem planlarını paylaştı.

Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk ve yönetimi, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı katıldı.

Toplantıda DEVA Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı, 2 yıl önce yeni bir siyaset dili, yeni bir siyaset tarzı iddiasıyla yola çıktıklarını söyledi.

EYLEM PLANINI ANLATTI

Bu yeni siyaset anlayışının birçok parametresi olduğunu kaydeden Çanakçı, en önemli parametresinden birinin çözüm odaklı ve gelecek odaklı olmak olduğunu ifade etti. Çanakçı, sadece eleştirmek değil aynı zamanda çözümleri de ortaya koymak, sadece geçmişi konuşmak değil geleceğe yönelik projeleri de ortaya koymak inancıyla yola çıktıklarını anlattı.

Türkiye’nin ekonomik güncel meselelerini değerlendiren Çanakçı, partisinin ekonomi ve finans politikaları eylem planlarını paylaştı.

“YOKSULLUK DERİNLEŞTİ”

Türkiye’nin düşük büyüme, işsizlik, enflasyon, yoksulluk ve mali yapıların heba edilmesi gibi can yakıcı sorunları olduğunu söyleyen Çanakçı, “2018 sonrası İktidar talimatla politika faizini düşürerek enflasyonu indireceğini, büyümeyi destekleyeceğini ileri sürerek yola çıktı. Merkez Bankası politika faizi talimatla düşürüldü. Bunun kurları patlatmasını önlemek için döviz rezervleri arka kapıdan satıldı. Bu yeterli olmadı kurlar sürekli arttı. Enflasyon patladı.” dedi.

“İKTİDARIN HİÇBİR VAADİ GERÇEKLEŞMEDİ”

Sonrasında kur korumalı mevduat uygulamasına gidildiğini ve bunun da ekonominin ateşini söndürmeye yeterli olmadığını savunan Çanakçı şunları söyledi: “Zorunlu döviz devri, kredi kısıtlamaları, sözlü talimatlar gibi müdahaleci ve yasaklayıcı çok sayıda adım atıldı. Gelinen noktada iktidarın hiçbir vaadi gerçekleşmedi. Tam tersine ekonomideki sorunlar derinleşti. Politika faiziyle enflasyon farkı 67 puana çıktı. Merkez Bankası’nın rezervleri eksiye düştü. Türk lirası pul oldu, enflasyonla hayat pahalılığı dayanılmaz hale geldi. İhracat, yatırım ve büyüme performansı zayıfladı. Genç işsizlik ciddi oranda arttı. Yoksulluk derinleşti. Kredi notumuz tarihin en kötü seviyesine geriledi. Risk primi rekor seviyelere çıktı.”

Toplantıya katılan iş adamlarına partisinin eylem planını anlatan Çanakçı, ekonomi yönetiminin güçlendirilmesi, para politikası, maliye politikaları (bütçe ve vergi), finans politikaları, ihracat, yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesi, iş gücü politikaları ve mesleki eğitim politikalar başlıklarından bahsetti.

