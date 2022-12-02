Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki bir lokantada yaşlı arkadaşıyla yemek yiyen bir kişi, nefes borusuna yemek kaçan arkadaşının nefes alamadığını fark ederek müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada yan masada bulunan Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bünyamin Temiz, yerinden kalkarak yaşlı adamın yanına gitti.

Polis memuru Temiz, Heimlich manevrası yöntemiyle müdahale ettiği kişiyi, yeniden nefes almasını sağlayarak kurtardı.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Temiz, AA muhabirine, Heimlich manevrasını, emniyet teşkilatına katıldıktan sonra aldığı ilk yardım eğitiminde öğrendiğini söyledi.

Eğitimde ilk olarak soğukkanlı olmayı öğrendiklerini belirten Temiz, ekip arkadaşlarıyla geçen hafta yemeğe gittikleri lokantada olayın yaşandığını belirterek, "Yan masamızda bulunan yaşlı amcamızın nefes borusuna yemek kaçtığını fark ettik. Daha sonra emniyet teşkilatımızın bize göndermiş olduğu, ilk yardım eğitiminde öğrenmiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda Heimlich manevrasını uyguladık. İlk başta amcamız kendini bıraktığı için çıkartamadık. Tekrar denedik ikinci deneyişimizde nefes borusuna kaçan yemeği çıkardık." dedi.