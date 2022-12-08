İktidar partisi AKP’nin 20 yıldır Çorum’dan yüksek oranda oy aldığını, ama Çorum halkına karşılığını vermediğini savunan Tahtasız, söz verildiği halde hızlı tren, havalimanı ve acemi birliği gibi projelerin gerçekleşmediğini söyledi.

Yoksulluğun giderek derinleştiğine de vurgu yapan Mehmet Tahtasız, “Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun ifade ettiği gibi, hiçbir çocuğumuzun yatağa aç girmediği, mutlu, huzurlu bir ülkenin hayalini kuruyoruz” dedi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, Çorum’un karşılık bulmayan beklentilerine, Kuzey-Güney Çevreyolu, Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü’nü de eklerken, Ortaköy yolu başta olmak üzere bitirilemeyen ilçe yollarına dikkat çekti ve şunları ifade etti:

“Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva’ya otobüs seferleri konulmalı, sanayicilerimizi rahatlatmak için OSB’ye raylı sistem kurulmalı. Devlet yardımlarının AKP’nin yardımı imiş gibi dağıtılması büyük haksızlık. Çimento Fabrikası’nı kaybetmesi de, Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi sonucu, Çorumlu sanayicinin hemen karşısındaki Çorum Şeker yerine ihtiyacını başka illerden temin etmesi de Çorumlular için büyük üzüntü kaynağı oldu.”

(Taner ŞİMŞEK)

