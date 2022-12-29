Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından, Ahmet Bozdoğan anısına, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden Aykon Spor Kulübü yüzücüleri Ahmet Kağan Üstünay ve Erhan Umut Yağlı, Türkiye rekoru kırdılar.

Davut Üstünay’ın antrenörlüğünü yaptığı Aykon Spor Kulübü yüzücüsü Erhan Umut Yağlı, önceki gün 100 metre serbest stilde, 0.51: 72’lik derecesiyle Türkiye üçüncüsü olup, bronz madalya kazanırken, 50 metre kelebek stilde ise Türkiye altıncılığını elde etmişti.

Aykon Spor Kulübü’nden Erhan Umut Yağlı ve Ahmet Kağan Üstünay’ın yanı sıra Ankaralı sporculardan İdil Aksekdemir ve Pınar Şehrin’den oluşan karma serbest bayrak takımı, 15-16 yaş kategorisi 4x50 metre serbest yarışlarında, 01.44.31’lik dereceyle Türkiye rekoru kırdı. Rekor kıran takımın sporcuları ve antrenör Davut Üstünay’a, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın imzalı rekor belgesi verildi.

HEDEF MİLLİ TAKIM

Sporcularıyla gurur duyduğunu ifade eden antrenör Davut Üstünay, hedeflerinin Nisan ayında Edirne’de yapılacak olan milli takım seçmelerinde de başarılı olup, milli takıma girmek olduğunu söyledi. Üstünay, şimdiden sıkı bir antrenman programı uyguladıklarını ifade ederken, 8 su, 3 kara olmak üzere haftada 11 antrenman yaptıklarını sözlerine ekledi.

(Hüseyin AŞKIN)

