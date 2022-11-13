Yeniden Refah Partisi Dr. Fatih Erbakan, Çorum’da havalimanı ve hızlı tren olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı yeni binasının açılışı ve aynı zamanda MKYK Üyesi Mehmet Aşıla’nın oğlunun düğününe katılmak üzere Çorum’a gelen Erbakan, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Erbakan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kültürel, sosyal ve ekonomik bakımdan bir ilin gelişmesi için ulaşımın en önemli ve öncelikli şart olduğunu söyleyen Erbakan, “20 sene tek başına iktidarda kalan bir hükümetin, 520 milyar dolar faiz ödemiş, bu kadar israf yapmış, 2.4 trilyon dolar vergi toplamış bir iktidarın Ankara’nın yanı başındaki önemli bir şehir olan Çorum’a havaalanını hayata geçirmemesi, hızlı treni getirmemesi büyük bir eksikliktir ve ihmaldir” dedi.

“6’LI MASADAN ÜLKEYE HAYIR GELMEZ”

Seçim arifesinde muhalefetin Amerika ve İngiltere ziyaretlerinin kendilerini endişeye sevk ettiğini belirten Erbakan, “Millet İttifakı’nın şimdiden daha ortaya koydukları fikirler, hedefler; bu millete, bu ülkeye bunlardan hayır gelmeyeceğini açıkça ortaya koyuyor” dedi.

“Mevcut iktidarı emekli ederken 6’lı masayı getirmiş olursak bir başka felakete gitmiş oluruz” diyen Erbakan, “İktidar emekli olacakta yerine ne gelecek? 6’lı masa mı gelecek? Elbette ki hayır. 6’lı masa bugün gelir gelmez İstanbul Sözleşmesini geri getireceğim, LGBT’lilere haklarını geri vereceğim, diyor. 6’lı masanın en önemli aktörü CHP, din dersini zorunlu olmaktan çıkarmamız gerekir, diyor. 5-6 yaşındaki okul öncesi çocukların Kur'an öğrenmesi Taliban zihniyetidir, çağdışılıktır, diyor. Bu yağmurdan kaçarken doluya tutulmaktır. Biz mevcut iktidarı emekli ederken 6’lı masayı getirmiş olursak bir başka felakete gitmiş oluruz." diye konuştu.

Yollarının Amerika’dan geçmeden iktidar olacaklarını açıklayan Erbakan, “İkinci 40 yılda da yolumuz Amerika’dan geçmeden iktidar olacağız. Çünkü biz kudret ve kuvvet sahibi Amerika değil Allah’tır inancına sahibiz. Biz iktidarı Londra’dan Washington’dan değil milletimizden istiyoruz. Anadolu’dan istiyoruz. Milletimizden istiyoruz. Biz icazetimizi ve onayımızı sadece ve sadece aziz milletimizden alırız. Aynen birinci 40 yılda olduğu gibi ikinci 40 yılda da yolumuz Amerika’dan geçmeden yeniden iktidar olacağız. Bu milletin yüzünü yeniden güldüreceğiz” şeklinde konuştu.

“AK PARTİ’NİN HDP İLE GÖRÜŞMESİ NORMAL”

AK Parti’nin HDP ile görüşmesini normal karşıladıklarını belirten Erbakan, “Ziyaretin başörtüsünün Anayasa’da teminat altına alınması için yapılmış olan bir görüşme olduğu ifade ediliyor. Bu çerçevede olduysa tabi doğal bir görüşme. Çünkü milletin kanayan bir yarası. Teminatın sağlanması lazım. Bunun için de mecliste grubu olan partilerin desteği ve oyu lazım. Bunlarla görüşmelerini normal karşılıyoruz. Tabi ki söyledikleri gibi bu çerçevede bir görüşme olduysa bunda bir problem görmüyoruz” dedi.

“AK PARTİ’NİN EMEKLİLİK ZAMANI GELDİ”

AK Parti’nin emeklilik zamanının geldiğini belirten Erbakan, iktidarın metal yorgunluğu içerisinde olduğunu belirterek, “AK Parti seçmeni, Refah Partisi seçmeni aslında. Onlardan çok yoğun bir dönüş olduğunu görüyoruz. İktidar gücü olmayan bir partinin böyle büyük bir kongre yapması çok önemli bir olay. Metal yorgunluk da aşıldı, metalin paslanmasına geldi. Özellikle ekonomi alanında gelinen nokta, adam kayırma, yolsuzluk iddiaları gibi konularda görünen manzara artık metal yorgunluğundan metalin paslanmaya geçtiğini göstermektedir. Türkiye Yüzyılı vizyon programı tamamen edebiyat tamamen soyut bir vizyon. Millete verecekleri hiçbir şey kalmamış. 94 ruhuna duyulan özlemden bahsediyorlar. Asıl milli görüş ruhuna özlem duyuyorsanız bu ruh sizde yok demektir. Hz. Ömer demek millet demektir, demek ki sizin Ömerleriniz yok. En çok sahada olan siyasi partiyiz. Halkın gösterdiği tepkiler, bu iktidarın emeklilik zamanının geldiğini ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Erbakan, toplantının ardından partiye yeni katılan üyelere rozet taktı.

(Taner ŞİMŞEK)