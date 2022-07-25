Çorumlu genç iş insanı Musa Aydaş, Türkiye sınırlarını aşarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere hemen hemen tüm dünya ülkelerine göz kamaştırıcı tasarımlarıyla ün salmaya devam ederken, en büyük eksikliklerinin ise kalifiye eleman yetersizliği olduğunu söyledi.

Sanayide faaliyet gösteren tüm sektörlerde olduğu gibi kendi sektörlerinde de ara eleman yetiştirmekte zorlandıklarını ifade eden Musa Aydaş, böyle giderse birçok mesleğin tarihe karışacağını dile getirdi.

1998 yılında mesleğe başladığını vurgulayan Aydaş, 2010 yılında 50 metrekarelik bir alanda başladığı iş yerini şimdi ise 400 metrekare alana yükselterek kabına sığmıyor. Firma olarak OSB’ye de 3 dönümlük bir alanda yatırım yapma hedeflerinin olduğunu anlatan Aydaş, 2023 yılı sonuna kadar iş kapasitelerinin dolu olduğunu, müşterilerin taleplerine ise yetişemediklerini ifade etti.

Çorum’da yaklaşık 100 kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Musa Aydaş, Ortadoğu ve Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkeye araç tasarladıklarının altını çizdi. Aydaş, aynı zamanda iş yaptıkları ülkelere de şubeler açmayı planladıklarını söylerken, Çorum’un en büyük eksikliğinin ise bir havaalanı olmamasından dert yandı.

Müşterilerinin Google haritasında Çorum Havaalanı aradıklarını kaydeden Musa Aydaş, “İnşallah Çorum’umuz havaalanına biran önce kavuşur biz ve bizim gibi firmalar dünyaya açılımlarını daha da kolaylaştırır” dedi.

(Haber Merkezi)