Milliyetçi Hareket Partisi’nden son seçimde Belediye Başkan Adayı olan İnşaat Mühendisi Kenan Şahin, geçtiğimiz günlerde Çevreyolu’ndaki trafik sorununa yaptığı öneri sonrasında havaalanı konusunda da bir öneride bulundu.

İnşaat Mühendisi Kenan Şahin, Çorum’un sorunlarına yönelik önerilerini sürdürüyor. Toplumsal konulara duyarlılığı ile bilinen ve son seçimde MHP Belediye Başkan adayı olan İnşaat Mühendisi Şahin, ilimizin yıllardır hayalini olan ve her seçim AK Parti’nin vaadleri arasında yer alan havaalanını konusunu da yeniden gündeme getirdi.

Kenan Şahin, sosyal medya hesabından havaalanı ile ilgili bir paylaşımda bulunarak şu görüşlere yer verdi: “Gümüşhane-Bayburt havaalanı inşaatı hızla ilerliyor. 2023 de açılması hedefleniyor. Birinin nüfus 70 bin diğeri 150 bin.

Herşeyden geçtik, beklentimizi düşürdük... Hiç olmazsa Merzifon Havaalanı’nın ismini Çorum-Amasya Havaalanı yapın… Ordu-Giresun Havaalanı, Rize-Artvin Havaalanı, Gümüşhane -Bayburt Havaalanı olabiliyor... Çorum-Amasya Havaalanı olmuyor. Havaalanı yapmaya gücünüz yetmiyor, ismini değiştirmeye de mi yetmiyor? Bu kadar mı aciziz”

(Volkan SINAYUÇ)