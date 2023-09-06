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Merhum Mustafa Kavuklu’nun eşi, Neziha, Reyhan, Beyaz, Emine ve Çelebi Kavuklu’nun anneleri Hatice Kavuklu, rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Körücek Köyü mezarlığında toprağa verildi. Köydeki defin işlemleri ise İmam Saffet Demir’in öncülüğünde yapıldı.

Cenaze törenine; Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, bazı köylerin muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.