Hatay'da bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yıkılan Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun hakkında emniyet birimlerine ihbar gelmiş, ihbara göre şüpheli Coşkun'un paralar ile yurt dışına kaçmak için İstanbul Havalimanı'na geldiği aktarılmıştı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheli Mehmet Yaşar Coşkun havalimanında yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanmasıyla Karadağ'a çıkışının engellendiği belirtilen şüpheli Coşkun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası'na sevk edildi.

Müteahhit tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüpheli Coşkun, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın Hatay Cumhuriyet Başsavclığı tarafından yürütüldüğü öğrenildi.