Hatay'ın Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Uğur Evler Sitesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Sultan El Muhammed, yaşanan deprem sonrasında binanın enkazı altında kaldı. Sultan El Muhammed, 9 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi ekiplerinin çalışmasıyla 137 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 5 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Sultan teyze, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Öte yandan, ekipler Sultan teyzeyi ambulansa kadar götürdükten sonra birbirlerine sarıldı