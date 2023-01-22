Kentin en işlek noktalarından olan Osmancık Caddesi Ulu Cami yanında yol ortasına park edilen 34 EUN 044 plakalı kamyonet nedeni ile belediye otobüslerinin geçişi engellendi uzun araç kuyruğu oluştu.

Durumun ihbarı üzerine caddeye Trafik Polisleri sevk edildi.

Polis ekipleri hatalı park nedeni ile trafiğin durmasına neden olan sürücüye telefonla ulaşamayınca, kamyonetin kaldırılması için olay yerine çekici çağırdı.

Kamyonet çekici marifeti ile kaldırıldığı esnada gelen sürücü vatandaşların tepkisini çekerken cezadan kurtulamadı.

Hatalı park halindeki kamyonetin çekici ile caddeden kaldırılmasının ardından yaklaşık 40 dakika boyunca trafiğe kapanan cadde tekrar normale döndü.



