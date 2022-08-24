Faiz indirimi gündemiyle meşgul olduğumuz bu günlerde 'nas ortada' sözleri ile durumu idare edenlere Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde devlet malı ve liyakat konularında nas olduğunu hatırlatmak istediklerini belirten Özsaçmacı, “Millete gelince nas var da sana gelince muaf mı oluyorsun? Doğrudur nas var ama nas başka konularda da var. Beytulmala el uzatınca da nas var. ‘İşi ehline veriniz' veriniz buyruğuna rağmen liyakatsız kadroları milletin başına bela edince yine nas var. Milletin başarılı evlatlarını mülakatta eleyip eşe, dosta, yeğene beşer maaş bağlayıp kul hakkına girince de nas var. Milletin yıllarca çalışıp ürettiklerini, kurduğu şirketleri, kurumları yandaşlara peşkeş çekince de nas var” dedi.

Geçtiğimiz günlerde CHP Belediye Meclis Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz’ın Çorum Belediyesi'ne ait Taş Ocağı’ndaki hırsızlık olayıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğunu ve bunun üzerine belediyenin basın bülten bürosunun sıradan bir açıklama ile konuyu anlamsız hale getirdiğini kaydeden Özsaçmacı, açıklamasında şunları söyledi:

“Hata mı, vurgun mu, soygun mu? Bu ne demek sevgili hemşerilerim? Ak Parti’ye oy veren hemşerilerim hep biz mi eleştireceğiz? Hırsızlık sizin hoşunuza gidiyor mu?

Ak Parti iktidarı soygun ve hırsızlığın sıradan hale geldiği bir organizasyon haline gelmiştir. Her bir hemşerimin hakkı olan malların çalınması devletin malına göz dikilmiş olmasının akıbeti nedir? Bu konuda yetkili mercilerden bir açıklama gelmemesi ciddiye alınmayarak basın bürosu ile geçiştirilmesi dikkatlerimize sunulmuştur.

Beytülmala uzanan eller Ak Partili belediye için sıradan bir soygun niteliğinde midir? Çorum halkının malının çalınmasındaki liyakatsizliğiniz mi, devletin malının yenmesi size göre meşru mudur?” (Haber Merkezi)

