“Hukuk, liyakat ve ehliyet her nereden el çektirilirse orada bir bozulmanın meydana geleceği açıktır” diyen Zorlu, muayeneye gelen vatandaşa evrak ve belge fetişizmi yapıldığını, “Sen bu evrakı şuradan imzalat gel, şu doktor buna belge versin şuraya imzalat gel” denildiğini söyledi.

YRP Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Zorlu, iddialarını şöyle sürdürdü: “Bugün Çorum’da sağlık hizmetlerinin gelmiş olduğu nokta kimin eseridir, herkes tarafından bilinmektedir. Hastane ile alakalı duymuş olduğumuz eleştiriler içerisinde, bazı sekreterlerin vatandaşın işlerini engellediği, gerektiği gibi üzerlerine düşen görevleri yapmadığı ve de amirleri konumundaki doktorların emir ve talimatlarına uymadıkları noktasındadır. Görevini yapan personeli ayrı tutuyoruz, ancak hiç kimse, belirli bir nüfuzu arkasına alarak devlet kurumları içinde işleyişi bozma hakkına sahip değildir.”

(Haber Merkezi)

