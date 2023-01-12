Çocuk Sağlığı Hastalıkları ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniklerinde muayene olan hastaların ayakta tedavi gerektirenler için polikliniklere entegre olarak ‘Günübirlik Tedavi Birimi’ kuruldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Bundan önceki süreçte polikliniklerimizde muayene olan, hekimlerimizin nebül uygulama, sıvı tedavisi, enjeksiyon ve ilaç uygulamaları gibi müdahale gerektirdiğini değerlendirdiği hastalarımızın Acil Servis veya yataklı servislerde tedavileri yapılmakta, bu durum Acil Servis ve yataklı servislerimizde öngörülmeyen yoğunluğa neden olmakta; aynı zamanda hastalarımızın birden çok birimde hizmet almalarında zorluk yaşamalarına neden olmakta idi. Yeni teşkil edilen birimimiz ile çocuk hastalarımız ve Kadın Hastalıkları polikliniğinden refere edilen hastalarımızın ilgili branş uzman hekimlerimiz gözetiminde, hemen polikliniklere entegre birimimizde tedavilerini çok daha hızlı ve konforlu şekilde hizmet alabilmesi sağlanmıştır. Kısa süre önce hizmete aldığımız “Günübirlik Yatışlı Servisimizle” birlikte yeni ünitemizin poliklinik hizmetlerimizde kalite ve etkinliği azami düzeyde arttıracağı değerlendirilmektedir.”

Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir ise, “Yeni birimimizin tüm hastalarımız ve hasta yakınlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunumu adına hayırlı olmasını diliyorum. Hastanemizde sağlık hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaların titizlikle ve artarak devam edecektir” dedi.

(Haber Merkezi)

