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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli sağlık teknikeri bir kadın hakkında sosyal medya üzerinden peygamberlere ve dine hakaret ettiği gerekçesi ile İl Sağlık Müdürlüğü’nce açığa alınmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü ayrıca Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulunmuştu.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle infiale sebep olan şüpheli hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan soruşturma başlatmıştı. Yapılan yargılama sonunda sağlık teknikerinin görevinden ihraç edildiği öğrenildi.