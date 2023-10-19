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Palyatif bakımı, yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede, ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psiko sosyal gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.



Bu kapsamda hastane yöneticileri, Palyatif Bakım Merkezi’nde yatan hastaları ziyaret ettiler. Palyatif Bakım Merkezi çalışanları ve hasta yakınlarının katılımı ile gerçekleşen programla Palyatif Günü kutlandı.