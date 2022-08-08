Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Muharrem ayı ve aşure günü vesilesiyle, hasta ve hasta yakınlarına aşure dağıtımı yapıldı.

Sağlık Müdürü Op. Dr. Ömer Sobacı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Burak Uflaz’ın da eşlik ettiği aşure dağıtımında Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir, şu mesajı paylaştı:

“Bu günlerde İslâm dünyası olarak Muharrem ayını idrak etmekteyiz. Paylaşmanın, bereket ve şükrün ziyadesiyle anlam bulduğu aşure gününü de Muharrem ayı içerisinde birlikte geçiriyoruz. Bereketiyle birlikte; zulme karşı duruşun, adaletin ve doğruluk mücadelesini de şüphesiz en derin manasıyla ihtiva eden bu önemli günde; kadim şehrimizin kadirşinas insanlarının; kendilerine her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde ve halen büyük bir çaba ve özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarımızı kucaklamaları, saygı ve sevgi hudutları içerisinde bağrına basmaları en büyük temennimizdir.” (Haber Merkezi)