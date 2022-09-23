Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 farklı branşta uzman hekim hasta kabulüne başladı. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Gözde Akyol, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Giray Tekçe ve Geriatri Uzmanı Dr. Suna Bürkük hastanede göreve başladı.

DR. GÖZDE AKYOL

Ankara doğumlu olan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Gözde Akyol, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık eğitimini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı.

DR. GİRAY TEKÇE

Şiran doğumlu olan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Giray Tekçe, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimini Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı.

DR. SUNA BÜRKÜK

Mersin doğumlu olan Geriatri Uzmanı Dr. Suna Bürkük, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Geriatri yan dal eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı.