Evde ya da hastanede refakatçi temin eden firma, yatılı veya gündüz bakım hizmeti verirken, tecrübeli ve profesyonel ekibiyle aile büyüklerinin konforunu ve huzurunu da sağlıyor.

Mustafa Gökgöz, hasta ve yaşlılar yanında bebek ve çocuk bakıcısı da sağladıklarını, istendiğinde yabancı bakıcı da sunabildiklerini belirterek, “Bu hizmetlerde en önemli unsur, bakıcıların dürüstlüğü ve güvenilirliği…Bu bakımdan, yüzde 100 memnuniyet garantisi veriyoruz.” diye konuştu.

Gökgöz, her türlü ev-işyeri, okul ve resmi kurumların temizliğinin de itina ile yapıldığını bildirdi.