Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve AK Parti MKYK üyesi – Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkan Vekili Emre Turan, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Belediye Meclis Üyeleri, Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Aşgın, “Amacımız 1970’li-80’li yıllarda yapılan, şuanda mevcut ihtiyaçlara cevap veremeyen, ciddi risk taşıyan, halkımızın yıllardır beklediği özlemi gidermek.” diye konuştu.

Revizyon imar planının Hasan Paşa Sokakların 1,2,3,4 No’lu sokaklarını kapsadığını ifade eden Başkan Aşgın, “Bu bölgede 32 dönümlük bir alan var. 1970’li-80’li yıllarda gecekondulaşmayı önlemek amacıyla kooperatifler tarafından yapılmış. 39 binada 266 hane yer alıyor, yaklaşık 810 kişi bu bölgede ikamet ediyor. Revizyon yapacağımız alandan bu bölgede ikamet eden tüm hemşehrilerimiz istifade edecek.” İfadelerini kullandı.

“MAHALLE MUHTARI VE BÖLGE SAKİNLERİYLE GÖRÜŞTÜK, YAPILABİLECEK TÜM FEDAKÂRLIKLARI YAPTIK”

Çorum Belediyesi bu düzenlemeyi yaparken mahalle muhtarı ve bölgede yaşayan vatandaşlarla görüştüklerinin altını çizen Başkan Aşgın, “Yapılacak tüm fedakârlıkları yaptık. Burayı 6 kat olarak planladık. Hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği yolda ilerlediklerini ve milletine sevdalı insanlar olduklarını bir kez daha hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bizim derdimiz milletimizin derdi. Milletimize 1970-1980’li yıllarda yapılmış evlerde değil her türlü konfora sahip konutlarda yaşamak yakışır. Yeni projede hem daire sayısı hem de dairelerin m2’si daha da büyüyecek. Buradaki daire sayısını 486’ye çıkarıyoruz. Emsali de artırdık. Emsali de burada 2 yaptık.” şeklinde konuştu.

“BU BÖLGEYE VEFA BORCUMUZU ÖDÜYORUZ”

“BİNALARIN ALTINDA İŞYERLERİ DE OLACAK”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hasan Paşa Sokaklarda yaptıkları revize imar planı ile o bölgede yapılacak yeni binaların altını işyeri olarak işaretlerini vurguladı.

İsteyenler ticarethane yapabileceğini, isteyenlerin de 6 katı da mesken olarak kullanabileceğinin altını çizen Aşgın, yolların genişliğini de 10 metreden 12 metreye çıkardıklarını ifade etti. Başkan Aşgın, “Hayallerimiz o bölgeyi modern şekilde görmek. Bu bölgenin buna ihtiyacı vardı. Bu bölgeye bizim vefa borcumuz vardı. Recep Tayyip Erdoğan davasına en büyük desteği verdiler. Bizler de milletimiz için gereğini yaptık.” dedi.

DÖNÜŞÜM MİMARSİNAN’DA DA DEVAM EDECEK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, revize imar plan çalışmalarının Mimar Sinan Mahallesi’nde de devam edeceğini belirtti. Mimarsinan için de gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Aşgın, “Orada da hayallerinin ötesinde bir şey ilan edeceğiz. En kısa sürede Mimar Siman ile ilgili tanımı da yapacağız. Yeni dönüşüm hamlesi Mimar Sinan’a da hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

ESKİYEN, DEPREM RİSKİ TAŞIYAN BÖLGELERİN İMAR REVİZE TALEPLERİ DE DİKKATE ALINACAK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim dönemi “ALİ” olma sözü verdiklerini, görev süresi boyunca da en önemli özelliklerinin adil olmaları olduğunu kaydederek “Ali olmaya devam ediyoruz. Eskiyen, deprem riski taşıyan ne kadar bina varsa Çorum geneliyle ilgili ilke kararı aldık. Bize revizyon talepleri ile gelenler 2 bin 500 metre arsa sağlayacaklar. 2500 m2 arsayla ilgili anlaşan tüm vatandaşlarımız hangi mahallede olurlarsa olsunlar dönüşüme muhtaç, depremde yıkılma ihtimali varsa bize müracaat etmişse biz tüm hemşehrilirimze emsal artışını vereceğiz. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız. Duruşu olan, milletin değerleriyle bezenen, en büyük şerefi bu millete hizmet etmek olarak gören Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız. ” dedi.

ESKİ STADYUM PAZARTESİ YIKILACAK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, eski stadyum yerini pazartesi günü yıkmaya başlayacaklarını yerine 56 dönümlük muhteşem bir millet bahçesi yapacakları müjdesini verdi.

Yeni yapılacak millet bahçesinin Türkiye’nin en güzel millet bahçelerinden biri olacağını dile getiren Başkan Aşgın, “İnşallah gelecek yıl Mayıs ayında çaylarımızı orada yudumlayacağız. Yeni millet bahçemiz şehrimize hayırlı olsun.” diye konuştu.

CEYLAN: BELEDİYE ŞEHRİN SİLÜETİNİ DEĞİŞTİRİYOR

AK Parti MKYK üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Hasan Paşa Sokaklarda yapılan çalışmalar nedeniyle Başkan Aşgın’a teşekkür etti. Yürüyüş yolları, genişletilmiş yolları, modern binaları ve yeni yaşam alanlarıyla bölgenin çok modern hüviyete kavuşacağının altını çizen Ceylan, “Belediye Şehrin silüetini değiştiriyor. Saat Kulesi çevresi çok güzel oldu. Herkesin gezip görmesi gereken yerler oldu.” ifadelerini kullandı.

KAYA: BAŞKANIMIZ VE EKİBİ GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ŞEHRİ İMAR ETMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, Gülabibey revize imar planı çalışmasının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak “Başkanımız ve ekibi göreve geldikleri günden beri şehri imar etmek için gece gündüz çalışıyor. Çimento fabrikası arazisinin satın alınması tüm belediye başkanlarının hayali idi. Ama bu döneme nasip oldu. Saat Kulesi etrafında yapılan çalışmalar, tarihi çorum meydan çalışmaları, kale mahallesi kentsel dönüşüm çalışmaları öyle kolay kolay yapılabilecek şeyler değil. Emek, altyapı, ekip işi. Bu çalışmalar için başkanımız başta olmak üzere tüm emeği geçenleri kutluyorum.” diye konuştu.

KAVUNCU: BAŞKANIMIZIN HER GÜN YENİ BİR PROJESİNE ŞAHİT OLUYORUZ

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ekibinin her gün yeni bir proje açıkladığını, yeni bir projeye şahit olduklarını vurgulayarak “Aşgın başkana, aşkla gerçekleştirdikleri bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

TURAN: AK KADROLAR GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

AK Parti İl Başkan Vekili Emre Turan, AK Parti’nin vatandaşların huzuru ve refahı için yapılan hizmetlerin artarak devam ettiğini belirterek “AK kadrolar gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor” dedi.

AKAR: ÇALIŞAN BİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ VAR.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Çorum Belediyesi’nin yine güzel bir hizmeti daha hayata geçirdiğini dile getirerek “Gece gündüz demeden, bizlere hizmet eden bir başkanımız var. Çalışan, çalışkan bir belediye başkanımız var. Bizler de merkez ilçe teşkilatı olarak her zaman başkanımızın yanındayız.” Diye konuştu.

Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli de mahallesinde yapılan bu çalışma nedeniyle Başkan Aşgın’a teşekkür etti.