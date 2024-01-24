1976 yılında Babaoğlu köyünde doğduğunu ifade eden Hasan Gülbasan, doğup büyüdüğü köyüne hizmet etmek, için göreve talip olduğunu belirtirken “Köyüme ve köylülerime sevgim, saygım, sevdam olduğu için bu göreve talip oldum” ifadelerini kullandı.

“SORUNLARI

BİLİYORUM”

Gazetemizi ziyaret eden Hasan Gülbasan, uzun yıllardır Çorum’da ticaretle uğraştığını ancak köyü ile irtibatını hiç kesmediğini dile getirdi. Sorunları iyi bildiğini ve çözüm için hiçbir şeyden kaçınmayacağını kaydeden Gülbasan, “Her fırsatta köyümün sorunlarına değindim, fedakârca köyümün ve köylülerimin yanında olmaktan her zaman gurur duydum. Köyümüzün eksikliklerini bilerek çalışma arkadaşlarımı oluşturdum. Bu yolda çalışma ekibimizle birlikte köyümüzün ihtiyaçlarını, sorunlarını istişareler sonucu belirledim. Maddi ve manevi sorumluluğu almaktan kaçınmadan, özveriyle projelerimizi hayata geçirmek için ekibimle beraber köyümün hizmetinde olacağım” ifadelerini kullandı.

ÖTEKİLEŞTİRMEYEN

BİR YÖNETİM MODALİ

UYGULAYACAĞIM

Seçimi kazanması halinde öncelikli olarak hayata geçireceği faaliyetleri de anlatan Hasan Gülbasan, “Babaoğlu Köyü Derneği’ni öncelikle feshedip Babaoğlu Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak tekrar faaliyete geçireceğiz. Derneğimiz köyümüze ve köylümüze adına uygun hizmet vermeye başlayacaktır.

Eksik kilit taşı olan sokaklarımız kilit taşı ile buluşacak. Su depomuz güneş enerjisiyle buluşturulacak. Güvenlik kamera sistemi kurulacak. Eski okul binamız köyümüz hizmet merkezi olacak ve sürekli açık olacak.

Göreve başladıktan sonra herkese eşit şekilde davranan, derdiyle dertlenen, sevinciyle sevinen, ötekileştirmeyen bir yönetim modeli uygulayacağım” dedi.

Gülbasan, 31 Mart’taki seçim için tüm adaylara başarı dileklerinde de bulundu.