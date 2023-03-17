Eşi ve çocuğu ile birlikte CHP Genel Merkezine Milletvekili Aday Adaylığı başvurusunu yapan eski İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, “Genel başkanımız 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun hak, hukuk, adalet şiarından yol alarak 28. Dönem milletvekilliği aday adaylığı başvurumu yapmış bulunmaktayım. Hakkımızda hayırlısı” görüşüne yer verdi.

Hasan Eray Tüfekçi’nin önümüzdeki günlerde İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyerek aday adaylığını kamuoyuna duyurması da bekleniyor.

(Haber Merkezi)

