Fatih, Gülşen, Mahmure Çek'in babaları, emekli öğretmen Hüseyin Çek, Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Ada Koleji Okul Müdürü Ahmet Çek'in ağabeyi, Osman Çakıcı, İsmail Burhan ve merhum Mustafa Geçili'nin kayınbiraderi olan emekli öğretmen Hasan Çek, geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetmişti.

Merhumun cenazesi Cumartesi günü öğle namazının ardından Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

