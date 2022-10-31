ÇORUM HABER fahri köşe yazarı Mustafa Aydınlı’nın eniştesi, Satı Aklıklı’nın eşi, Nizam Aklıklı, Fadime Demirbilek, Zemzem Köçeliöz, Elmas Çınar ve Emine Yalçın’ın babası, Mert Su Tesisat sahibi Mesut Keçeliöz’ün kayınbabası, Mert Keçeliöz’ün ise dedesi olan Hasan Aklıklı (86), 24 Eylül 2021 tarihinde Antalya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiş ve Hacı Bektaş Vakfı’ndaki törenin ardından Hacıbey’de toprağa verilmişti.

Hasan Aklıklı’nın vefat yıldönümü nedeni ile Mert Su Tesisat sahipleri damadı Mesut Keçeliöz, kızı Zemzem ve torunu Mert Keçeliöz ile ailesi işbirliğinde can yemeği düzenlendi.

Yemeğe ailesi ve sevenleri ile birlikte Dedesli Ovası Türkmen Derneği yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Yemekte Hasan Aklıklı için dua edildi.



(Volkan SINAYUÇ)

