Kolay kırılan ince kabuğu, lezzeti ve kalitesiyle bilinen Oğuzlar cevizi, çerez olarak tüketilmesinin yanında ilçedeki kadınların hamarat ellerinde kışın tüketilmek üzere cevizli sucuğa dönüştürülüyor.

Hasadın ardından kurutulan cevizler iğne yardımıyla ipe dizildikten sonra kaynatılan üzüm pekmezinin içine batırılıyor. Bir süre pekmezde bekletilen ipe dizili cevizler, daha sonra çıkartılarak kuruması için asılıyor.

Ayşe Çamdal, yılda ortalama 100 kilogram cevizli sucuk yaptığını söyledi.

Geleneksel yöntemlerle kış için hazırladıkları cevizli sucuğu ailesiyle tükettiğini, hem de Çorum'un yanı sıra Ankara ve İstanbul'da sattığını belirten Çamdal, ceviz ve pekmezden oluşan cevizli sucuğun son derece sağlıklı bir yiyecek olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 50 yıldır cevizli sucuk yaptığını anlatan Çamdal, cevizli sucuk yapımını gelinlerine ve torunlarına da öğrettiğini, gelecekte onların da cevizli sucuk yapmaya devam etmesini istediğini sözlerine ekledi.