Holding bünyesindeki Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı, milli futbolcumuz Merih Demiral tarafından başlatılan ve geliri depremzedelere bağışlanan forma kampanyası çerçevesinde, İngiltere Milli Takım Kaptanı Harry Kane ve Fransa Milli Takım Kaptanı Karim Benzema’nın formalarını da aldı. Vakfın, açık artırma ile satışa sunulan Harry Kane ve Karim Benzema’nın formalarını 1 milyon 250 bin liraya satın alarak, deprem bölgesine önemli miktarda bir destekte daha bulundu.

Ahlatcı Holding, geçtiğimiz günlerde de yine milli futbolcumuz Melih Demiral’ın açık artırmayla satışa sunduğu ve gelirinin Ahbap Derneği aracılığıyla depremzedelere bağışlandığı forma kampanyasında, Portekizli Ronaldo’nun yanı sıra Arjantinli Dybala ve İtalyan Bonucci’nin de imzalı formalarını toplamda 5 milyon liraya satın alırken, deprem bölgesi için 100 milyon liralık ayni yardıma ek olarak 7,5 milyon lira da nakdi yardım gerçekleştirmişti.

(Hüseyin AŞKIN)

