TOKİ'den 30 İlde 235 İş Yeri Müzayedesi TOKİ'den 30 İlde 235 İş Yeri Müzayedesi

ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Harran Üniversitesi Birimlerinde ve Hastanelerinde istihdam edilmek üzere 109 Sözleşmeli Personel alınacak.
 Adayların, istenilen belgeleri ilan.harran.edu.tr linki üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. 
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecek.
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