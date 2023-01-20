2017-2018 Eğitim öğretim yılı “Geleceğin Eğitimine Katkı Ödülleri” yarışmasında Türkiye 1.si seçilen Harezmî Eğitim Modeli, disiplinler arası yaklaşımı yeniden yorumlayarak farklı disiplinlerin eş değerde yer aldığı, iş birliğini benimseyen, fen ve bilgisayar bilimi öğretimini, sosyal bilim dalları ile bütünleştiren, bilgi işlemsel düşünme becerilerinin hayata adapte edildiği, programlama ve öğretim araçlarının etkin kullanıldığı, robotik ve oyun tasarımı ile eğlenerek üreten, kendini sürekli güncelleyen disiplinler arası bir eğitim modeli olarak ön plana çıkıyor.

Harezmi Eğitim Modeli uygulama süreci Sosyal Bilimler-Spor Bilimleri alanında Şerife Çoban, Bilgisayar Bilimleri alanında Atanur Yılmaz, Fen-Matematik alanında Münevver Şimşek koordinatörlüğünde yürütülecek. 20 hafta sürecek olan Harezmi Eğitim Modeli Uygulaması ile Sakarya İlkokulu öğrencileri ilk olarak günümüzün problemi olan “İklim Değişikliğine” çözüm önerileri sunacak. Sonrasında tasarruf, yenilenebilir enerji, kompost gübre yapımı, geri dönüşüm temaları üzerine araştırmalar yapacaklar ayrıca seviyelerine uygun kodlamalar yapmayı öğrenecekler. Öğrenciler öğrendikleri kodlamalar sayesinde bilgisayardan hayal güçlerine göre istedikleri üretimi yapabilir hale gelecekler. Öğrenciler bu süreçte üretmek istedikleri projeleri hazırlarken hem keşfedecek, hem yaparak yaşayarak öğrenecekler.

Sakarya İlkokulu’ndan yapılan açıklama da, “Harezmî Eğitim Modeli atölye çalışmalarında velilerimizden aldığımız olumlu dönüşler ve öğrencilerin heyecanlı çalışmaları projenin etkinliğini bir kat daha artırmaktadır. Bu sayede okul, veli, öğrenci iş birliğinin en üst seviyede uygulanarak güçlü bağların oluşmasıyla öğrencinin başarılı bir geleceğe adım atmasını sağlamak en büyük hedeflerimizdendir. Her alanda çağdaş eğitim anlayışını benimseyen, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için gece gündüz mesai harcayan İskilip Sakarya İlkokulu'nun yenilikleri artarak devam edecektir“ ifadelerine yer verildi.