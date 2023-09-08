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Halk Sağlığı Haftası kapsamında bu yıl belirlenen “Sağlıkla Yaşayan Türkiye” sloganı doğrultusunda düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda önceki akşam Kadeş Barış Meydanı’nda İl Sağlık Müdürlüğü ve Nermin Hoca Jimnastik Okulu işbirliğinde “Hareket Et Sağlıklı Yaşa” sloganı ile jimnastik gösterisi düzenlendi.

Toplum farkındalığını artırma ve bilinçlendirme amacıyla hareketli yaşamın önemine dikkat çekilen etkinlikte Nermin Hoca’nın minik öğrencileri gösterileri ile izleyenleri hem büyüledi hem de alkışı haketti.