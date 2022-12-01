Yola çıktıkları günden bugüne hak ve güzel olanı destekleyeceklerini, zulmü ve hoş olmayanı engelleyeceklerini, engelleyemezseler bile sözle güzele tebdil olana dek yanlışları dile getireceklerini söylediklerini belirten Taş, “Bu sözümüzün arkasında durmak, milli görüşçüler olarak bizlerin topluma karşı sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Taş, Çorum Belediye Başkanlığı’nın, şehrin onca sorun ile boğuşurken tüm bu hususları göz ardı edip kendine Çorum’u AK Parti 159. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında tanıtma hususunu görev addettiğini söyledi.

“KUR’AN KURSUNA YILLARDIR BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKILMADI”

Çorum Bağcılar’da bulunan Çorum Belediyesi’nin yapmakta olduğu Kur’an Kursu’na yıllardır bir çivi dahi çakılmadığını belirten Taş, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Atıl bırakılan binanın eskimesinden kaynaklı onarım maliyetleri kime fatura edilecektir? Ak Parti İl Başkanları toplantısındaki tanıtım faaliyetlerinin fatura edildiği kesime sorumluluğun yükleneceği kanaatindeyiz. İlgili kesimin tespiti için tanıtım faaliyetleri kapsamında yapılmış bulunan ödemelerin kimin adına kim tarafından fatura edildiğini gösterir belgeleri sunması Çorum Belediye Başkanlığı’nı açıklamaya davet etmekteyiz.”

“BELEDİYE BİNASI HALEN FAAL HALE GELMEDİ”

“Çorum Belediye Başkanlığı acaba bizim dert ettiğimiz kadar yeni belediye binasının faal hale gelmesini dert etmekte midir? Zannetmiyoruz. Zira, görülen o ki AK Parti il başkanları toplantısında tanıtım faaliyetlerini dert edinmek ve buraya enerji harcamak daha büyük dertleridir. İlgili binanın çalışmaları bu hızla devam ederse ne yazık ki Belediye Başkanımızın halefi dahi bu binaya geçemeyecektir.”

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN DURUMU

“Çorum Belediye Başkanlığı, işlerine son verilecek olan mevsimlik işçilerin geçim derdini de sıkıntı etmediğini görüyoruz. Öyle ki, belediyede çalışan mevsimlik işçilerin ekonomik dar boğazda iken işlerine son verilmesi bu hususu gözler önüne sermektedir.

Buradan Belediye Başkanlığı’na bir çağrıda bulunmuş da olalım, en azından pandeminin ve kötü ekonomi yönetiminin getirdiği yıkımdan ülkemiz kurtulana dek mevsimlik işçilerin çalışma alanlarını değiştirerek çalışmalarına kış aylarında da devam etmelerini sağlayın.

Çorum Belediye Başkanlığı da kendi parti mensupları gibi layüs’el olduğu hatasına mı kapılmıştır? Bu hususu, eğer ki basın açıklamamız haber sitelerinden silinmez de kendilerine ulaşırsa, toplumumuzun vicdanına bırakıyoruz. Son olarak kendilerine olan tavsiyelerimize kulak vermelerini ve şu nasihatimizi dinlemelerini tavsiye ediyoruz. “Harcadıklarınız helal ise hesabı var, haram ise azabı var!”

Yeniden Refah Partisi olarak sorumsuzca yapılan harcamaların hesabını sormaya, haddi aşanları uyarmaya, halkın mutluluğu ve refahı için çalışanlara destek olmaya devam edeceğiz. Refah gelecek, yüzler gülecek; Refah gelecek, dertler bitecek! Kamuoyuna duyurulur.” (Haber Merkezi)

