Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili de olan hemşehrimiz Av. Fatih Maden’in babaannesi, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün ise teyzesi olan Hanım Maden Cuma günü 95 yaşında vefat etti.

Hanım Maden’in cenazesi geçtiğimiz Cumartesi günü Akşemseddin Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye ailesi ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye birim amirleri, Belediye Meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

