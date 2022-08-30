Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; 2022 yılında hanelerin yüzde 94,1'inin evden İnternete erişim imkanına sahip olduğu gözlendi. Bu oran, geçen yıl yüzde 92,0 olarak gerçekleşti.

İnternet erişim imkanı olan hane oranı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye göre, en yüksek olan bölgeler sırasıyla, yüzde 98,7 ile TR1 İstanbul (İstanbul), yüzde 98,3 ile TR5 Batı Anadolu (Ankara, Konya, Karaman) ve yüzde 94,4 ile TR3 Ege (İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) olarak gerçekleşti.

İNTERNET KULLANAN BİREYLERİN ORANI YÜZDE 85 OLDU

İnternet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2021 yılında yüzde 82,6 iken 2022 yılında yüzde 85,0 oldu. Erkeklerin İnternet kullanım oranının 2022 yılında yüzde 89,1, kadınların ise yüzde 80,9 olduğu görüldü.

İnterneti düzenli kullanan bireylerin oranı yüzde 82,7 oldu

Bireylerin yüzde 82,7'sinin, 2022 yılının ilk 3 ayını kapsayan dönemde İnterneti düzenli olarak kullandığı görüldü. Düzenli olarak İnternet kullanan erkeklerin oranı yüzde 86,9, kadınların ise yüzde 78,6 oldu.

BİREYLERİN YÜZDE 82'İ WHATSAPP KULLANDI

Bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 82,0 ile WhatsApp, yüzde 67,2 ile YouTube ve yüzde 57,6 ile Instagram oldu. En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin en fazla yüzde 85,9 ile WhatsApp, yüzde 70,8 ile YouTube ve yüzde 61,5 ile Facebook uygulamalarını, kadınların ise yüzde 78,1 ile WhatsApp, yüzde 63,7 ile YouTube ve yüzde 55,9 ile Instagram uygulamalarını kullandığı gözlendi. (Haber Merkezi)

