Bugüne kadar çok sayıda engelliye yardımları ile dikkat çeken, ayrıca ilçede ihtiyacı olanlara gıda yardımı, çocuklara ise kırtasiye, bot, mont gibi yardımları ile dikkat çeken Volkan Hançeroğlu şimdi de ilçede 20 aileye ve 5 öğrenciye yakacak ile soba yardımında bulundu.

Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Hançeroğlu: “Her sene hayırseverlerimizin desteği ile ihtiyaç sahipleriyle gönül köprüsü olmaya devam ediyoruz. Bu sene de havaların soğumasıyla birlikte ilçede yaşayan engelli ve öğrenci kardeşlerimize kışın rahat geçirmesi ve hasta olmasınlar diyerek hayırseverlerimizin destekleriyle yakacak ve soba yardımında bulunduk.



Bize destek olan tüm gönül dostlarımıza ve iş insanı Sefa Kılıç ile ailesine, ilçemiz başta olmak üzere Kütahya, Tokat; Amasya, Osmancık ve Ankara’daki hayırseverlere teşekkür ediyorum. Ailelerimize Allah nasip ettiği sürece yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Babası vefat ettiği dönemde kendisinin de çok yokluk çektiğini ve bu nedenle ihtiyaç sahiplerinin durumunu anladığını sözlerine ekleyen Hançeroğlu: “Allah kimseyi sahipsiz ve muhtaç etmesin” dedi.