Beş yıl önce beyin kanaması geçiren Hamza Ekmekçi’nin, son iki aydan beri de oğlu Dr. Hakan Ekmekçi’nin görev yaptığı Gebze Özel Medar Hastanesi’nde yoğun bakımda olduğu ve bu sabaha karşı saat 04.30’da hayata veda ettiği öğrenildi.

Merhume Adeviye ve merhum Rüstem Ekmekçi’nin oğulları, merhum Hüseyin Ekmekçi ile merhum Bahri Ekmekçi’nin kardeşleri, Çorum’un tanınmış sanayici ve iş insanlarından Rüstem Ekmekçi’nin amcası, Dr. Hakan Ekmekçi ile Diş Hekimi Serkan Ekmekçi’nin babaları olan Hamza Ekmekçi’nin cenazesi, yarın öğle namazından sonra Edremit-Zeytinli Cemevi’nden alınarak Zeytinli Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.